Арина Соболенко проигрывает во втором раунде Ролан Гарроса.

Аманда Анисисмова - (11) Арина Соболенко - 6:4, 6:2
Конечно, грунтовой сезон для Арины Соболенко получается, а сейчас уже можно даже сказать "получился", достаточно смазанным. После абсолютно невнятного его начала белорусская теннисистка неплохо провела соревнования в Страсбурге и даже полуфинальное поражение от Даяны Ястремской не вызывало слишком много опасений - за пару дней до начала Ролан Гарроса оно было точно не критичным. Стартовый раунд самого грунтового мейджора, в котором Арине выпало сыграть с довольно непростой соперницей - Доминикой Цибулковой - и вовсе оставил, в основном, позитивное впечатление и заставил пересмотреть перспективы Соболенко в Париже .Они становились все более и более радужными, но...
Но сегодня все разбилось о совсем невнятную игру самой Арины. Конечно, Анисимова, несмотря на свой юный возраст, теннисистка очень непростая и умеющая доставить множество проблем даже топовым соперницам. Но, скорее, стоит признать, что в сегодняшнем матче не столько победила Аманда, сколько его проиграла Соболенко.
Началась встреча с серьезных проблем на подаче американки. Уже в стартовом гейме Арина добралась до тройного брейк-поинта, но повести в счете ей не удалось. Анисимова очень вовремя наладила подачу, стала выигрывать очки и выцарапала победу в гейме. Через несколько минут уже сама Аманда повела 40:0 на приеме, но в отличии от соперницы тут же воспользовалась своим шансом.
В этот момент Соболенко удалось перевернуть ход стартовой партии, хотя, во многом она должна благодарить в этом и соперницу. Например обратный брейк Арина оформила после двух подряд двойных ошибок от американки. В следующем гейме на приеме белорусская спортсменка в третий раз подряд получила тройной брейк-поинт и уже сама повела в матче с брейком.
Анисимова сумела не отпустить соперницу в отрыв и моментально отыграться. Казалось, что на этом качели закончились, как минимум, даже случилась парочка геймов, в которых спортсменки под ноль взяли собственные подачи. Но концовку стартовой партии Соболенка все-таки провалила. Аманда в последний момент неплохо зацепилась на приеме и со второго сет-болла оформила победу в партии.
Нельзя сказать, что Арина в первом сете играла чисто, но в начале второй партии количество ошибок в ее исполнении выросло просто в разы. В начале сета Анисимова дважды вырывалась вперед с брейком, но при этом не могла наладить действия на собственной подаче, а потому 11-я ракетка Ролан Гарроса моментально отыгрывалась. Но, что печально для белорусской теннисистки, наладить игру она не смогла до самого конца встречи, а вот Аманда худо-бедно с собственной подачей разобралась.
Итак, после стартового обмена брейками Соболенко еще раз упустила собственный гейм, в котором она чередовала серьезные ошибки, в основном по длине, с хорошими подачами. Неточности, в итоге, перевесили и Анисимова в третий раз повела с брейком. Кстати, ошибка по длине в исполнении Арины позволила представительнице США защитить следующий гейм на собственной подаче. Ну а через несколько минут она поставила победную точку в матче еще одним брейком. Во втором сете Арина Соболенко ни разу не защитила собственную подачу.
Напомним, что именно Аманда Анисимова остановила Арину Соболенко в третьем раунде предыдущего Турнира Большого Шлема - Australian Open.
В третьем раунде Ролан Гарроса Аманда Анисимова теперь сыграет с победительницей матча между Ириной-Камелией Бегу и Каролиной Муховой.
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