Виктория Азаренко на отказе Гарбинье Мугурусы выходит в четвертьфинал турнира в Риме.

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко впервые с 2015-го года пробивается в четвертьфинал турнира категории WTA Premier 5 в Риме. На стадии третьего круга Виктория прошла испанскую спортсменку Гарбинье Мугурусу, занимающую на данный момент 19-ю строчку мирового рейтинга. Гарбинье уступила в стартовой партии матча, проигрывала с брейком по ходу второго сета и в итоге отказалась от продолжения борьбы, сославшись на травму левого бедра. Теннисистки провели на корте 1 час и 5 минут игрового времени.
(WC) Виктория Азаренко - Гарбинье Мугуруса - 6:4, 3:1, ret
В четвертьфинале турнира в Риме Виктория Азаренко теперь сыграет с победительницей матча между Каролиной Плишковой и Софьей Кенин.
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