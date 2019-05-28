Виктория Азаренко обыгрывает Алену Остапенко в центральном матче стартового круга Ролан Гарроса.

Виктория Азаренко - Алена Остапенко - 6:4, 7:6(4)
Наверное, в плане остроты борьбы и накала страстей на корте матч между Викторией Азаренко и Аленой Остапенко на старте Ролан Гарроса с лихвой оправдал статус центрального во всем первом раунде Открытого Первенства Франции. Все-таки между собой встречались две спортсменки, которые знают, каково это держать над головой трофей мейджора. Причем латвийская теннисистка побеждала именно здесь, на грунте Парижа, всего 2 года назад. С другой стороны, уровень самого тенниса, как бы это помягче сказать, откровенно говоря, не зашкаливал. Если говорить, например, о стартовом сете противостояния, то обе спортсменки скорее мучились с собственной подачей, нежели выстраивали полноценную игру с продуманными и витиеватыми комбинациями.
Остапенко, конечно, лихорадило значительно больше. Только представьте, за стартовую партию латвийская теннисистка умудрилась допустить целых 11 двойных ошибок. То есть, если сделать грубый пересчет, практически 3 гейма Алена отдала сопернице исключительно на своих неудачных попытках ввести мяч в игру. В целом латвийская спортсменка играла именно так, как от нее можно было ожидать. Алена старалась атаковать, неслась вперед, вот только делала она порой это достаточно бездумно. А количество невынужденных зашкаливало практически так же, как и двойных.
Азаренко была немного собраннее. Но чистой игры от белорусской теннисистки мы тоже не увидели. Например в стартовом гейме встречи Виктория ни разу не сумела подать с первого мяча, а два стартовых очка ушли в копилку соперницы именно из-за двойных. Остапенко, как мы уже говорили, подготовила более чем достойный ответ по неудачным вводам мяча в игру. И если Виктория с подачей немного разобралась, может быть за счет уменьшения остроты, то Алена лупила двойные до самого конца партии.
События в сете развивались по оригинальному сценарию. 8 стартовых геймов встречи заканчивались брейками - четырежды Остапенко вырывалась вперед с геймом на приеме в активе, но Виктория моментально отыгрывалась. Когда в 9-м гейме Азаренко, наконец, впервые в матче защитила собственную подачу, стало ясно, что у Алены возникли серьезные проблемы. Так и получилось - в ответном гейме латвийская теннисистка продолжила сыпать двойными, продолжила гнуть свою линию, пытаться завершать в атаке каждый розырыш и... мазать. Одна выигранная подача, таким образом, принесла Виктории победу во всем сете.
Во второй партии мы увидели уже что-то чуть более похожее на настоящий теннис, а не на игру нервов. Наконец, теннисистки обменялись выигранными подачами, но достаточно быстро Остапенко снова повела с брейком. На этот раз Алена даже сумела подтвердить его собственным выигранным геймом, но в середине партии Виктория отыгралась. Тяжелой для Азаренко получилась и концовка сета. В затяжном гейме, который продолжался около 12 минут белорусская теннисистка снова позволила сопернице отличиться на приеме и Остапенко получила возможность подавать на сет.
Как вы понимаете, перевести встречу в решающую партию у Алены не получилось. Обратный брейк от Азаренко подоспел в самый нужный момент, хотя и латвийская теннисистка помогала всеми силами - снова была двойная и парочка серьезных ошибок в атаке. Так спортсменки дотянули до тай-брейка, на котором Виктория и оформила победу с минимальным перевесом.
Теперь во втором раунде Ролан Гарроса - 2019 Виктория Азаренко сыграет с победительницей матча между лидером текущего мирового рейтинга Наоми Осакой и Анной-Каролиной Шмидловой.
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