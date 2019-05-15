Виктория Азаренко буквально вырывает победу у Элины Свитолиной и выбивает действующую чемпионку уже на старте турнира в Риме.

(WC) Виктория Азаренко - (5) Элина Свитолина - 4:6, 6:1, 7:5
Погода в Риме, конечно, подпортила впечатления о, теперь уже точно, центральном матче всего второго круга на женских одиночных соревнованиях. Если до сегодняшнего дня еще можно было поспорить, что дерби сестер Уильямс, судя по вывеске, может смотреться гораздо любопытнее, то после того, как Серена снялась с турнира, а Винус без борьбы вышла в третий раунд, матч двухкратной действующей чемпионкой соревнований и экс-первой ракеткой мира, превратился в настощий центральный поединок.
Тем более, что Виктория и Элина не подвели и выдали настоящий спектакль с непредсказуемой концовкой. Подкачал разве что дождь, который существенно изменил не только продолжительность матча, но и условия на корте. Чуть лучше приспособилась к ним Азаренко, хотя тяжелые мячи и влажное покрытие, казалось бы, не должны подходить под стиль ее игры.
Теперь немного о ходе матча. В стартовой партии именно Свитолина первой вырвалась вперед с брейком, но Азаренко моментально отыгралась. Спасла Виктория и тройной брейк-поинт на своей подаче в середине партии. Но концовка сета таки осталась за Элиной - успех на приеме чуть ли не в последний момент, позволяет украинке взять партию.
Во втором сете, кажется, Вика и Элина больше поглядывали на судью и ожидали его решения увести спортсменок с корта, нежели играли. Воспряла духом Азаренко, которая очень солидно отыграла на приеме. А вот Свитолина возвращалась на корт после объявления дождя каждый раз какой-то разобранной. В итоге Элина за весь второй сет не взяла ни одной собственной подачи. Ну хоть брейком в начале сета украинская теннисистка защитилась от полноценной баранки.
Описывать события решающего сета нужно чуть ли не с его концовки. Свитолина быстро повела сразу с двумя брейками, после чего был устроен настоящий обмен выигранными подачами соперницы. Элина повела 5:2, вышла подавать на победу в поединке и даже заработала матч-болл. Но Азаренко чудом отыгралась и понеслась вперед.
После того, как Виктория отыграла две подачи на победу, Свитолина как-то совсем приуныла. Удары не проходили вообще, а если и проходили, то в полноценный аут. Проблески, конечно, были, но очень непродолжительные. В итоге, спасшись с мат-болла и отыгравшись со счета 2:5 в решающем сете, Виктория Азаренко таки оформила и третий подряд брейк, который и позволил ей отпраздновать итоговую победу.
В третьем раунде соревнований в Риме Виктория Азаренко сыграет с победительницей матча между Гарбинье Мугурусой и Даниэль Роуз Коллинз.
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