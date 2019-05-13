Виктория Азаренко уверенно стартовала в Риме и вышла на действующую чемпионку во втором круге.

(WC) Виктория Азаренко - Шуай Чжан - 6:2, 6:1
Виктория чуть ли не с первых розыгрышей попыталась давить на соперницу, которая к такому началу встречи оказалась попросту не готова. Чжан с горем пополам защитила стартовый гейм на собственной подаче, но уже два последующих проиграла, причем без особой борьбы - Азаренко в каждом из них воспользовалась первыми же брейк-поинтами.
Казалось, что белорусская спортсменка спокойно доведет стартовый сет до логичной победы, тем более, что собственная подача сбоев не давала. Но сразу после второго брейка Вика под ноль отдала свой гейм и интрига, пусть и не надолго, но возродилась.
Азаренко уничтожила ее так же быстро - через несколько минут белорусская теннисистка восстановила комфортный для себя перевес в счете сразу с двумя выигранными на приеме геймами в активе, а уже в следующем гейме уверенно подала на победу в первой партии.
Второй сет сложился для Виктории еще комфортнее. Уже после стартового гейма она получила перевес в счете и на этот раз никаких шансов на спасение сопернице Азаренко уже не предоставила. Более того, в середине партии Вика упрочила лидерство еще одной виигранной подачей соперницы, а третьим брейком за сет белорусская теннисистка поставила победную точку в матче.
Во втором раунде соревнований в Риме Виктория Азаренко сыграет с прошлогодней чемпионкой турнира украинской теннисисткой Элиной Свитолиной.
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