Роберто Баутиста-Агут нанес Андреасу Сеппи 8-е подряд поражение в туре.

Роберто Баутиста-Агут - Андреас Сеппи - 6:1, 3:6, 6:1
Во втором раунде соревнований в Риме Роберто Баутиста-Агут сыграет с победителем матча между Кареном Хачановым, посеянным в столице Италии под 11-м номером, и обладателем wild card Лоренцо Сонего.
Ну а Андреас Сеппи потерпел уже 8-е поражение подряд в туре. В последний раз итальянский теннисист побеждал еще в феврале этого года на турнире в Дельрэй Бич.
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