понедельник, 13 мая 2019 г.

Роберто Баутиста-Агут нанес Андреасу Сеппи 8-е подряд поражение в туре.

Испанский теннисист Роберто Баутиста-Агут успешно стартовал на турнире категории Мастерс в Риме. В матче первого круга Роберто в трех сетах переиграл местного спортсмена Андреаса Сеппи, занимающего на данный момент 67-ю строчку мирового рейтинга. Баутиста-Агут разгромно выиграл стартовый сет и решающую партию матча, но вот во втором отрезке встречи испанец позволил Сеппи отпраздновать успех благодаря единственному брейку. На победу в противостоянии Роберто Баутиста-Агут потратил 1 час и 45 минут игрового времени.


Роберто Баутиста-Агут - Андреас Сеппи - 6:1, 3:6, 6:1

Во втором раунде соревнований в Риме Роберто Баутиста-Агут сыграет с победителем матча между Кареном Хачановым, посеянным в столице Италии под 11-м номером, и обладателем wild card Лоренцо Сонего. 

Ну а Андреас Сеппи потерпел уже 8-е поражение подряд в туре. В последний раз итальянский теннисист побеждал еще в феврале этого года на турнире в Дельрэй Бич.

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о 00:34
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