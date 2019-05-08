Катерина Козлова сумела взять лишь 2 гейма у Белинды Бенчич в третьем раунде турнира в Мадриде.

Белинда Бенчич - (Q) Катерина Козлова - 6:0, 6:2
Понятия "заслуженной" и "незаслуженной" баранки в теннисе довольно сомнительно. С одной стороны, счет на табло. С другой, наверное хотя бы на один выигранный гейм в стартовой партии Козлова таки наработала. Хотя, эту партию точно можно назвать для украинской теннисистки провальной. Катерина под ноль проиграла стартовый гейм встречи на собственной подаче, но быстро зацепилась на приеме и чуть было не восстановила равновесие в счете. Бенчич спасла собственный гейм с двух брейк-поинтов и, наверное, это именно тот единственный момент, когда Козлова могла сменить "ноль" в графе выигранных геймов в стартовом сете.
В дальнейшем ход игры в первой партии полностью диктовала швейцарская теннисистка. Вроде Козлова и двигалась довольно неплохо, и с ударами экспериментировала, выдав парочку уж очень красивых укороченных. Но при этом ошибок в действиях украинской спортсменки было более чем предостаточно. Они, по сути, и предопределили итог стартового сета.
Начало второй партии навеяло мысли о том, что вот теперь Козлова, как минимум, на равных поборется с оппоненткой. Катерина, наконец, выиграла свой первый гейм в матче и очень быстро снова зацепилась за подачу Бенчич. Белинда отыгралась очень вовремя включив подачу и выдав сразу парочку эйсов. И вот этого рывка швейцарской теннисистке хватило для того, чтобы тут же еще и самой брейк оформить.
Катя, похоже, окончательно разуверилась в том, что у нее получится спасти поединок и вскоре позволила Бенчич оформить еще один успех на приеме. После этого Белинде оставалось лишь подать на матч, что она и сделала - последний гейм в поединке остался за швейцарской теннисисткой под ноль.
В четвертьфинале соревнований в Мадриде Белинда Бенчич сыграет с лидером текущего мирового рейтинга японской теннисисткой Наоми Осакой, которая чуть ранее переиграла в своем матче третьего круга Александру Саснович.
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