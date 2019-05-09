Белинда Бенчич обыграла Наоми Осаку и подарила Симоне Халеп шанс вернуться на первую строчку мирового рейтинга.

Швейцарская теннисистка Белинда Бенчич становится полуфиналисткой соревнований категории WTA Premier Mandatory в Мадриде. На стадии 1/4 финала Белинда в затяжном и напряженном матче одолела лидера текущего мирового рейтинга японскую спортсменку Наоми Осаку. Победа получилась для Бединды не только сложной, но и волевой. Бенчич проиграла стартовый сет, разгромила соперницу во второй партии, ну а в решающем отрезке встречи буквально выгрызла у Осаки победу, спасшись с подачи соперницей на матч. На выход в полуфинал турнира в Мадриде Белинда Бенчич потратила чуть более 2 часов и 10 минут игрового времени.
Белинда Бенчич - (1) Наоми Осака - 3:6, 6:2, 7:5
Теперь за выход в финал турнира в Мадриде Белинда Бенчич поспорит с румынской теннисисткой Симоной Халеп, которая в своём матче 1/4 финала переиграла Эшли Барти
из Австралии. Примечательно, что после вылета Наоми Осаки Симона имеет шансы вернуться на первую строчку мирового рейтинга, но для этого ей необходимо выигрывать турнир в столице Испании.
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