Кики Бертенс со сложнейшей победы начала выступления в Риме.

(6) Кики Бертенс - Аманда Анисимова - 6:2, 4:6, 7:5
Стоит отметить, что Бертенс уверенно выиграла стартовый сет встречи и вела сразу с двумя брейками по ходу второй партии. Но затем трижды упустила собственную подачу и позволила Анисимовой перевести поединок в решающий сет.
В нем Кики тоже постоянно лидировала в счете, но трижды не сумела удержать перевес с геймом на приеме в активе. И лишь после четвертого за сет брейка Бертенс защитила свой следующий гейм, который на тот момент был уже подачей на матч.
В третьем раунде соревнований в Риме Кики Бертенс сыграет с победительницей матча между Ализе Корне и Карлой Суарес-Наварро.
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