четверг, 16 мая 2019 г.

Кики Бертенс со сложнейшей победы начала выступления в Риме.

Чемпионка соревнований в Мадриде, завершившихся на прошлой неделе, нидерландская теннисистка Кики Бертенс с большим трудом преодолела стартовый для себя второй круг турнира категории WTA Premier 5 в Риме. В нем Бертенс, получившая в столице Италии 6-й номер посева, в трех партиях переиграла американскую теннисистку Аманду Анисимову, занимающую 54-ю строчку текущего мирового рейтинга. На победу в противостоянии Кики потратила почти 2 часа и 10 минут игрового времени.


(6) Кики Бертенс - Аманда Анисимова - 6:2, 4:6, 7:5

Стоит отметить, что Бертенс уверенно выиграла стартовый сет встречи и вела сразу с двумя брейками по ходу второй партии. Но затем трижды упустила собственную подачу и позволила Анисимовой перевести поединок в решающий сет.

В нем Кики тоже постоянно лидировала в счете, но трижды не сумела удержать перевес с геймом на приеме в активе. И лишь после четвертого за сет брейка Бертенс защитила свой следующий гейм, который на тот момент был уже подачей на матч.

В третьем раунде соревнований в Риме Кики Бертенс сыграет с победительницей матча между Ализе Корне и Карлой Суарес-Наварро.

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о 13:52
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