Кики Бертенс обыграла Симону Халеп в финале турнира в Мадриде и помешала румынке вернуться на первую строчку рейтинга.

(7) Кики Бертенс - (3) Симона Халеп - 6:4, 6:4
В карьере Симоны Халеп был такой фрагмент, когда румынская теннисистка стабильно останавливалась в шаге от первой строчки мирового рейтинга. Стоило вылететь всем её основным конкурентам, стоило судьбе трона оказаться исключительно в её руках, как Симона чуть ли не ноунеймам проигрывала. Проклятие, в итоге было снято, но от неких параллелей удержаться невероятно сложно. Хотя, действительно, ситуация сегодня кардинально отличалась.
Да, Симона остановилась в одной победе от первого места в рейтинге. Но мы говорим не о проходной встрече, а о финале турнира. Соперница - не ноунейм, а представитель десятки, который, к тому же, год назад уже играл в финале этих же соревнований. Да и покрытие Кики любит и уважает. В общем, Халеп может и была фавориткой финала, но совсем не явной.
В стартовой партии встречи именно румынская теннисистка пыталась диктовать условия игры и дважды вырывалась вперёд с геймом на приёме. При этом закрепить успех собственной выигранной подачей Халеп не сумела ни разу. Бертенс моментально восстанавливала равновесие в счёте обратным брейком. А под занавес сета Кики уже сама вырвалась вперёд с геймом на приёме в активе и тут же поставила точку в партии.
Второй сет с брейка начала уже сама Бертенс. Халеп от неудачного отрезка встречи, который случился на стыке партий, отошла достаточно быстро и к середине сета даже отыгралась, но, уже традиционно для этого матча, сразу после брейка снова упустила подачу, позволив Кики восстановить перевес в счёте. Несмотря на то, что до конца матча ещё оставалось достаточно времени, отыграть этот брейк Симона так и не сумела.
По итогам турнира в Мадриде Симона Халеп станет второй ракеткой мира, а Кики Бертенс поднимется на высшую в карьере 4-ю строчку мирового рейтинга.
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