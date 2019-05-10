Петра Квитова не сумела пробиться в полуфинал турнира в Мадриде.

(7) Кики Бертенс - (2) Петра Квитова - 6:2, 6:3
Очень быстро, фактически в самом начале противостояния, у Петры Квитовой стали просматриваться проблемы с собственной подачей. Спустя пару геймов после старта встречи чешской теннисистке уже пришлось отыгрывать брейк-поинт, а в середине первой партии Квитова и вовсе оказалась в роли догоняющей. Петра, правда, могла тут же ликвидировать отставание, но не воспользовалась двойным брейк-поинтом. Вместо этого действующая чемпионка турнира умудрилась еще раз упустить собственную подачу и отпустить Кики в солидный отрыв. Бертенс оставалось лишь подать на победу в стартовой партии, что представительница Нидерландов с успехом и сделала.
Во второй партии встречи не поменялось, ровным счетом, ничего. Бертенс удалось отличиться на приеме уже в стартовом гейме сета, а потом Квитова подарила сопернице еще один шанс на успех, но спаслась с двух брейк-поинтов. Довольно неожиданно в середине сета Петра брейк отквитала, но лишь для того, чтобы в следующем гейме снова упустить собственную подачу. Возможность вернуться в борьбу у Квитовой была и после этого, но тримуфатор прошлогоднего турнира не смогла воспользоваться двойным брейк-поинтом. Такого расточительства Бертенс уже не простила и очередным брейком поставила победную точку в матче.
За выход в титульный матч турнира в Мадриде Кики Бертенс теперь поспорит с американкой Слоан Стивенс, которая в своей четвертьфинальной встрече переиграла Петру Мартич из Хорватии.
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