пятница, 17 мая 2019 г.

Наоми Осака снялась с соревнований в Риме.

Лидер текущего мирового рейтинга японская теннисистка Наоми Осака приняла решение отказаться от продолжения борьбы на соревнованиях категории WTA Premier 5 в Риме. Наоми снялась с турнира еще перед стартом четвертьфинального поединка против чемпионки соревнований в Мадриде на прошлой неделе представительницы Нидерландов Кики Бертенс. Причиной снятия Осаки с турнира стали болевые ощущения в правой руке. Таким образом Кики Бертенс без борьбы выходит в полуфинал соревнований.


(6) Кики Бертенс - (1) Наоми Осака - w/o

Теперь за выход в финал соревнований в Риме Кики Бертенс поспорит с победительницей матча между Йоханной Контой и Маркетой Вондрусовой.

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о 13:25
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