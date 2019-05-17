Наоми Осака снялась с соревнований в Риме.

Лидер текущего мирового рейтинга японская теннисистка Наоми Осака приняла решение отказаться от продолжения борьбы на соревнованиях категории WTA Premier 5 в Риме. Наоми снялась с турнира еще перед стартом четвертьфинального поединка против чемпионки соревнований в Мадриде на прошлой неделе представительницы Нидерландов Кики Бертенс. Причиной снятия Осаки с турнира стали болевые ощущения в правой руке. Таким образом Кики Бертенс без борьбы выходит в полуфинал соревнований.
(6) Кики Бертенс - (1) Наоми Осака - w/o
Теперь за выход в финал соревнований в Риме Кики Бертенс поспорит с победительницей матча между Йоханной Контой и Маркетой Вондрусовой.
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