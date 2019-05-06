Кики Бертенс переиграла Алену Остапенко и вышла в третий круг турнира в Мадриде.

(7) Кики Бертенс - Алена Остапенко - 6:4, 6:3
Примечательно, что в обеих партиях именно Остапенко удавалось первой отличиться на приеме, но Бертенс находила в себе силы дважды взять подачу соперницы - Кики моментально удавалось оформить обратный брейк, а под занавес каждого из сетов представительница Нидерландов праздновала еще один успех на приеме.
Теперь в третьем раунде соревнований в Мадриде Кики Бертенс сыграет с еще одной латвийской теннисисткой Анастасией Севастовой, которая в своем матче второго круга буквально на несколько минут позже Кики оформила победу над румынкой Микаэлой Бузарнеску.
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