понедельник, 6 мая 2019 г.

Кики Бертенс переиграла Алену Остапенко и вышла в третий круг турнира в Мадриде.

7-я ракетка соревнований категории WTA Premier Mandatory в Мадриде представительница Нидерландов Кики Бертенс, первой из всех участниц турнира оформила выход в третий раунд. На стадии второго круга Кики в двух сетах переиграла латвийскую теннисистку Алену Остапенко, занимающую на данный момент 29-ю строчку мирового рейтинга. На победу в поединке Бертенс потратила чуть более 1 часа и 20 минут игрового времени.


(7) Кики Бертенс - Алена Остапенко - 6:4, 6:3

Примечательно, что в обеих партиях именно Остапенко удавалось первой отличиться на приеме, но Бертенс находила в себе силы дважды взять подачу соперницы - Кики моментально удавалось оформить обратный брейк, а под занавес каждого из сетов представительница Нидерландов праздновала еще один успех на приеме.

Теперь в третьем раунде соревнований в Мадриде Кики Бертенс сыграет с еще одной латвийской теннисисткой Анастасией Севастовой, которая в своем матче второго круга буквально на несколько минут позже Кики оформила победу над румынкой Микаэлой Бузарнеску.

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о 14:39
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