Кики Бертенс успешно стартовала на грунтовом мейджоре.

4-я ракетка Ролан Гарроса - 2019 представительница Нидерландов Кики Бертенс достаточно уверенно шагнула во второй раунд Открытого Первенства Франции. В стартовом матче на грунтовом Турнире Большого Шлема Кики в двух партиях переиграла местную теннисистку Паулин Парментье, занимающую 66-ю строчку текущего мирового рейтинга. В каждом сете матча Бертенс по разу отличилась на приеме и удержала все собственные подачи. На победу в противостоянии Кики Бертенс потратила полтора часа игрового времени.
(4) Кики Бертенс - Паулин Парментье - 6:3, 6:4
Во втором раунде Ролан Гарроса - 2019 Кики Бертенс сыграет с Викторией Кузмовой, которая обыграла еще одну француженку Ализе Корне.
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