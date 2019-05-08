среда, 8 мая 2019 г.

Кики Бертенс спокойно одолела Анастасию Севастову на пути в четвертьфинал турнира в Мадриде.

Представительница Нидерландов Кики Бертенс, получившая на соревнованиях в Мадриде 7-й номер посева, уверенно выходит в четвертьфинал турнира. На стадии третьего круга Кики разгромила латвийскую теннисистку Анастасию Севастову, занимающую 13-ю строчку мирового рейтинга. За весь поединок Бертенс не подпустила соперницу к брейк-поинтам, а сама 5 раз отличилась на приеме. Севастова сумела выиграть всего 3 гейма за встречу. На выход в четвертьфинал турнира в Мадриде Кики Бертенс потратила чуть более часа игрового времени.


(7) Кики Бертенс - (12) Анастасия Севастова - 6:1, 6:2

В четвертьфинале соревнований в Мадриде Кики Бертенс сыграет с победительницей матча между Петрой Квитовой и Каролин Гарсия. 

Обсудить новость, а также следить за всеми последними событиями в мире тенниса, можно на наших страницах Вконтакте или Facebook.
о 14:39
Мітки: , , ,

Комментариев нет:

Отправить комментарий

Подписаться на: Комментарии к сообщению (Atom)