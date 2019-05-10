Кики Бертенс второй год подряд пробивается в финал турнира в Мадриде.

(7) Кики Бертенс - (8) Слоан Стивенс - 6:2, 7:5
Кики просто отменно начала поединок, заработав уже в стартовом гейме встречи тройной брейк-поинт на подаче соперницы. Просто так отдавать гейм Стивенс не собиралась и два мяча американке отыграть удалось. Но вот с третеьй попытки Бертенс таки ушла в отрыв. Правда проблемы на подаче возникли и у самой представительницы Нидерландов уже через несколько минут. Для того, чтобы защитить гейм Кики пришлось отыгрывать 4 брейковых мяча.
В дальнейшем Бертенс до конца стартовой партии вольностей на собственной подаче себе не позволяла, а вот у Слоан геймы подвисали с завидной периодичностью. В середине партии Стивенс позволила Кики еща раз отличиться на приеме, а затем у Бертенс и вовсе сет-поинт на подаче соперницы возник, что превратило бы сет в окончательный разгром. Слоан тот мяч отыграла и гейм взяла, но вот помешать Бертенс через несколько минут подать на сет американка уже не смогла.
Вторая партия началась, на удивление, в очень равной борьбе, причем шансов на приеме не было ни у одной из спортсменок. В середине сета довольно неожиданно провалилась Бертенс, которая свой гейм упустила впервые в матче. Но уже через несколько минут Кики восстановила равновесие в счете. Под занавес партии проблемы у голландской теннисистки были уже совсем из разряда неразрешимых - Бертенс позволила сопернице получить тройной сет-болл на приеме, но Стивенс ни один из этих брейк-поинтов не релизовала. С горя представительница США тут же упустила собственную подачу, чем и воспользовалась Бертенс. Через минуту она поставила победную точку в матче.
Таким образом Кики Бертенс второй год подряд сыграет в финале соревнований в Мадриде. В прошлом сезоне в титульном матче она уступила Петре Квитовой. На текущем турнире Кики предстоит сыграть против румынской теннисистки Симоны Халеп, которая в своем поединке 1/2 финала обыграла Белинду Бенчич. Напомним, что победа на турнире в Мадриде позволит Симоне вернуться на первую строчку мирового рейтинга.
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