Ангелина Калинина завершила выступления на Ролан Гарросе во втором раунде квалификации.

Ангелина Калинина не сумела пробиться в финал квалификации Открытого Первенства Франции. На стадии второго круга отборочного раунда Ролан Гарроса - 2019 украинская теннисистка в напряженном трехсетовом поединке уступила 9-й ракетке посева россиянке Анне Блинковой, занимающей 120-ю строчку текущего мирового рейтинга. Ангелина выиграла стартовый сет и даже вела с брейком как во второй, так и в третьей партиях. Но всякий раз Калинина проваливала концовку этих отрезков матча и в итоге Блинкова почти за 2 часа игрового времени шагнула в финал отбора Ролан Гарроса - 2019.
(9) Анна Блинкова - Ангелина Калинина - 3:6, 6:3, 6:2
За выход в основную сетку Ролан Гарроса - 2019 Анна Блинкова поспорит с Юлией Глушко.
Напомним, что чуть ранее выход в финал квалификации грунтового Турнира Большого Шлема оформила еще одна украинская теннисистка Катарина Завацкая
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