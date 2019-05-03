Александр Зверев уступил Кристиану Гарину в Мюнхене.

Немецкий теннисист Александр Зверев завершил выступления на домашнем турнире в Мюнхене, на котором он являлся лидером посева, уже на стадии четвертьфинала. В непростом трехсетовом поединке Александр уступил представителю Чили Кристиану Гарину, занимающему 47-ю строчку мирового рейтинга. Зверев проиграл стартовую партию, уступал с брейком по ходу второго сета, но, отыграв 3 матч-болла на подаче соперника на победу, перевёл поединок в решающий отрезок. В концовке третьей партии уже сам Александр добрался до двойного матч-поинта на приёме, но своим шансом не воспользовался, тут же упустил собственную подачу и позволил Гарину поставить победную точку в матче.
Кристиан Гарин - (1) Александр Зверев - 6:4, 5:7, 7:5
На сложнейшую победу Кристиан Гарин потратил около двух с четвертью часов игрового времени. Теперь в полуфинале турнира в Мюнхене чилийский теннисист сыграет с итальянцем Марко Чеккинато.
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