Александра Саснович уступила Доминике Цибулковой в первом раунде турнира в Риме.

Доминика Цибулкова - Александра Саснович - 6:2, 6:3
Доминика Цибулкова уже после стартового гейма встречи оказалась в роли лидера. И пусть у Саснович было предостаточно времени на то, чтобы отыграть быстрый брейк, словацкая теннисистка очень ответственно отнеслась к своему перевесу. Единственный шанс на приеме у Александры возник в 6-м гейме партии, но тогда она не реализовала брейк-поинт. А уже в 7-м гейме Цибулкова оформила второй за сет брейк и сразу же успешно подала на победу в стартовом отрезке встречи.
По сути, сценарий первого сета повторился и во втором. Снова Доминика добилась быстрого перевеса в счете, снова ближе к завершению партии словацкой теннисистке удалось упрочить свое лидерство. Проблема была лишь в том, что с первой попытки Цибулковой не удалось подать на матч. Правда, Саснович полноценный камбек организовать не смогла, моментально еще раз упустила собственный гейм и позволила сопернице именно этим брейком поставить победную точку в противостоянии.
Теперь во втором раунде соревнований в Риме Доминика Цибулкова сыграет с лидером текущего мирового рейтинга японской теннисисткой Наоми Осакой.
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