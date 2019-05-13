понедельник, 13 мая 2019 г.

Александра Саснович уступила Доминике Цибулковой в первом раунде турнира в Риме.

Белорусская теннисистка Александра Саснович не сумела преодолеть стартовый раунд соревнований категории WTA Premier 5 в Риме. В первом же матче Александра в двух партиях уступила представительнице Словакии Доминике Цибулковой, занимающей на данный момент 33-ю строчку мирового рейтинга. Саснович сумела оформить всего 1 брейк за матч, да и тот уже в тот момент, когда Доминика вышла подавать на победу, имея в запасе 2 выигранных на приеме гейма. Сама же белорусская теннисистка целых 5 раз упустила собственную подачу. На победу в противостоянии Доминике Цибулковой понадобилось чуть более полутора часов игрового времени.


Доминика Цибулкова - Александра Саснович - 6:2, 6:3

Доминика Цибулкова уже после стартового гейма встречи оказалась в роли лидера. И пусть у Саснович было предостаточно времени на то, чтобы отыграть быстрый брейк, словацкая теннисистка очень ответственно отнеслась к своему перевесу. Единственный шанс на приеме у Александры возник в 6-м гейме партии, но тогда она не реализовала брейк-поинт. А уже в 7-м гейме Цибулкова оформила второй за сет брейк и сразу же успешно подала на победу в стартовом отрезке встречи.

По сути, сценарий первого сета повторился и во втором. Снова Доминика добилась быстрого перевеса в счете, снова ближе к завершению партии словацкой теннисистке удалось упрочить свое лидерство. Проблема была лишь в том, что с первой попытки Цибулковой не удалось подать на матч. Правда, Саснович полноценный камбек организовать не смогла, моментально еще раз упустила собственный гейм и позволила сопернице именно этим брейком поставить победную точку в противостоянии.

Теперь во втором раунде соревнований в Риме Доминика Цибулкова сыграет с лидером текущего мирового рейтинга японской теннисисткой Наоми Осакой.

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о 15:38
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