Марин Чилич спасает матч против Ласло Дьере и выходит в четвертьфинал Мастерса в Мадриде.

(9) Марин Чилич - Ласло Дьере - 4:6, 6:3, 6:2
После относительно спокойного начала поединка, когда оба теннисиста уверенно выигрывали собственные подачи, буксовать начал именно Чилич. Понятно, что грунтовое покрытие не лучшим образом подходит хорватскому теннисисту, а Дьере, наоборот, чувствует себя на нем, как рыба в воде. Но настолько провальной игры от Марина на собственных подачах в этом отрезке матча, наверное, не ожидал никто.
Сначала в середине первого сета хорват спас гейм с двух брейк-поинтов у соперника. Но вот в концовке партии проблемы Марина усугубились настолько, что он проиграл подачу под ноль и позволил Ласло спокойно закончит сет в свою пользу. Начало второй партии сложилось для Чилича также не лучшим образом, причем настолько, что по количеству выигранных очков за несколько последних геймов Дьере превосходил соперника в несколько раз.
Итак, Марин упустил собственную подачу в начале партии и чуть было не отпустил Ласло в отрыв сразу с двумя брейками. Чилич спас гейм, отыграв сразу 4 брейк-поинта. И именно в этот момент в поединке случился перелом. Со счета 1: 3 хорватский теннисист сумел оформить 2 брейка подряд, оставить за собой 5 геймов и перевести, таким образом, поединок в решающий сет.
В его дебюте Чилич вполне мог снова уйти в отрыв, но Ласло вытащил сложнейший гейм с двух брейк-поинтов. Правда, две следующие подачи сербский теннисист провалил и Марин получил более чем солидный перевес в счете. Дьере мог отыграть один упущенный гейм уже в тот момент, когда Чилич вышел подавать на победу в противостоянии. Но Марин отыграл двойной брейк-поинт и поставил победную точку в поединке.
Теперь в четвертьфинале соревнований в Мадриде Марин Чилич сыграет с победителем матча между лидером мирового рейтинга сербом Новаком Джоковичем и французским теннисистом Жереми Шарди.
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