Каролин Возняцки не сумела завершить стартовый матч в Риме.

Датчанка Каролин Возняцки по ходу второго грунтового турнира вынуждена сняться по ходу стартового матча. В первом раунде соревнований в Риме Каролин приняла решение отказаться от продолжения борьбы после первого сета встречи с американкой Даниэль Роуз Коллинз, занимающей на данный момент 30-ю строчку мирового рейтинга. Возняцки сначала лидировала с брейком, потом провалила середину партии, но отыгралась с подачи соперницей на сет. В итоге, Коллинз одержала победу в партии на тай-брейке. И после этого Возняцки приняла решение сняться с матча, сославшись на травму ноги. Теннисистки провели на корте чуть менее часа игрового времени.
Даниэль Роуз Коллинз - (11) Каролин Возняцки - 7:6(5), ret
Напомним, что на старте турнира в Мадриде Каролин Возняцки снялась фактически в самом начале поединка первого круга против француженки Ализе Корне.
Во втором раунде соревнований в Риме Даниэль Роуз Коллинз сыграет против испанской теннисистки Гарбинье Мугурусы, которая еще вчера обыграла китаянку Сайсай Чжэн
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