вторник, 14 мая 2019 г.

Арина Соболенко уступила Ализе Корне уже на старте турнира в Риме.

Белорусская теннисистка Арина Соболенко, получившая на соревнованиях категории WTA Premier 5 в Риме 9-й номер посева, не сумела преодолеть даже стартовый раунд турнира. В нем Арина в двух партиях уступила француженке Ализе Корне, начинавшей выступления в столице Италии еще с сита квалификации. В стартовом сете встречи Корне попросту разгромила соперницу. Во второй партии Соболенко немного выровняла игру и даже получила перевес с брейком, но в итоге Ализе переломила ход сета и оставила его за собой. На победу в противостоянии Ализе Корне потратила чуть более часа с четвертью игрового времени.


(Q) Ализе Корне - (9) Арина Соболенко - 6:1, 6:4

Начался отчетный поединок стартового раунда соревнований в Риме далеко не лучшим образом для Ализе. Уже в первом гейме француженка не просто упустила собственную подачу, а позволила Соболенко оформить брейк под ноль. Но Арина в дальнейшем как-то выключилась из борьбы и просто провалила первый сет. После брейка белорусская теннисистка не смогла выиграть ни одного гейма и, таким образом, получила от соперницы скрытую баранку в партии.

Второй сет Арина начала уже совсем с другим настроем. Для начала Соболенко наладила подачу, ну а ближе к середине партии белорусская теннисистка и на приеме качественно зацепилась, поведя с брейком. Но, как и в стартовом сете, сразу после этого начались проблемы. Корне ответила обратным брейком под ноль, ну а ближе к завершению встречи Ализе еще раз взяла подачу оппонентки а тут же поставила точку в матче собственным геймом.

Во втором раунде соревнований в Риме Ализе Корне сыграет с победительницей матча между украинской теннисисткой Даяной Ястремской и представительницей Испании Карлой Суарес-Наварро.

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о 13:32
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