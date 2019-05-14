Арина Соболенко уступила Ализе Корне уже на старте турнира в Риме.

(Q) Ализе Корне - (9) Арина Соболенко - 6:1, 6:4
Начался отчетный поединок стартового раунда соревнований в Риме далеко не лучшим образом для Ализе. Уже в первом гейме француженка не просто упустила собственную подачу, а позволила Соболенко оформить брейк под ноль. Но Арина в дальнейшем как-то выключилась из борьбы и просто провалила первый сет. После брейка белорусская теннисистка не смогла выиграть ни одного гейма и, таким образом, получила от соперницы скрытую баранку в партии.
Второй сет Арина начала уже совсем с другим настроем. Для начала Соболенко наладила подачу, ну а ближе к середине партии белорусская теннисистка и на приеме качественно зацепилась, поведя с брейком. Но, как и в стартовом сете, сразу после этого начались проблемы. Корне ответила обратным брейком под ноль, ну а ближе к завершению встречи Ализе еще раз взяла подачу оппонентки а тут же поставила точку в матче собственным геймом.
Во втором раунде соревнований в Риме Ализе Корне сыграет с победительницей матча между украинской теннисисткой Даяной Ястремской и представительницей Испании Карлой Суарес-Наварро.
Обсудить новость, а также следить за всеми последними событиями в мире тенниса, можно на наших страницах Вконтакте или Facebook.
Комментариев нет:
Отправить комментарий