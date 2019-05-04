Гаэль Монфис уступил квалифайеру в четвертьфинале турнира в Эшториле.

Французский теннисист Гаэль Монфис не сумел пробиться в полуфинал соревнований категории ATP-250 в португальском Эшториле. На стадии 1/4 финала Гаэль, получивший на турнире 3-й номер посева, в драматичном матче уступил испанскому квалифайеру Алехандро Давидовичу Фокине, занимающему на данный момент 167-ю строчку мирового рейтинга. Монфис оставил за собой стартовый сет на тай-брейке, но в напряженной борьбе уступил в двух последующих партиях. На победу в матче Алехандро понадобилось около двух с четвертью часов игрового времени.
(Q) Алехандро Давидович Фокина - (3) Гаэль Монфис - 6:7(2), 7:5, 6:4
Теперь за выход в финал соревнований в Эшториле Алехандро Давидович Фокина поспорит с победителем матча между Френсисом Тиафо и Пабло Куэвасом.
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