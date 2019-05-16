Хуан Мартин Дель Потро выигрывает первый матч на грунте в сезоне.

Аргентинский теннисист Хуан Мартин Дель Потро уверенно стартует на Мастерсе в Риме, на котором он получил 7-й номер посева. В матче второго круга Хуан Мартин в двух партиях разобрался с представителем Бельгии Давидом Гоффином, занимающим 23-ю строчку текущего мирового рейтинга. В стартовой партии Дель Потро владел весьма ощутимым преимуществом, но ко второму сету аргентинец разыгрался еще солиднее и просто смел оппонента с корта. На выход в третий раунд Мастерса в столице Италии Хуан Мартин Дель Потро потратил чуть менее 1 часа и 20 минут игрового времени.
(7) Хуан Мартин Дель Потро - Давид Гоффин - 6:4, 6:2
За выход в четвертьфинал Мастерса в Риме Хуан Мартин Дель Потро поспорит с победителем матча между Ником Киргиосом и Каспером Руудом.
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