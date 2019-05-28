Хуан Мартин Дель Потро стартует на Ролан Гарросе с волевой победы над Николасом Харри.

(8) Хуан Мартин Дель Потро - Николас Харри - 3:6, 6:2, 6:1, 6:4
Нельзя сказать, что Дель Потро именно провалил начало поединка. Да, для того, чтобы войти в матч аргентинскому теннисисту понадобилось время и за этот период Харри сумел отличиться на приеме и вырваться вперед с брейком. Другое дело, что Хуан Мартин даже наладив игру до конца стартового сета так и не смог это отставание ликвидировать. К чести Николаса, даже тогда, когда соперник стал откровенно переигрывать его, собственные подачи чилиец держал всеми силами.
Но уже с начала второго сета Дель Потро стал доминировать на корте полностью. Этот отрезок поединка Хуан Марти начал с быстрого брейка и не просто удержал перевес, а и развил его - под занавес партии аргентинец еще раз взял подачу Харри и именно этим брейком поставил победную точку в сете.
Третья партия также прошла под полным контролем Дель Потро. Хуан Мартин снова мог брать стартовый гейм на приеме, но Николас отыгрался с брейк-поинта. Но со счета 1:1 в этом сете аргентинец взял 5 геймов подряд, дважды при этом взяв подачу соперника. При этом свои геймы Дель Потро выигрывал более чем уверенно.
Ну и четвертый сет начался с неожиданных проблем для самого Хуана Мартина. Хотя, особыми трудностями единственный брейк-поинт, который 8-й номер посева уверенно отыграл, и не назовешь. Сразу после этого гейма на собственной подаче аргентинец зацепился на приеме, заработал тройной брейк-поинт и с третьей попытки таки ушел в отрыв. Этого минимального перевеса Хуану Мартину хватило для того, чтобы закончить матч в свою пользу.
Теперь во втором раунде Ролан Гарроса - 2019 Хуан Мартин Дель Потро сыграет с победителем матча между Йошихито Нишикокой и Маккензи Макдональдом.
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