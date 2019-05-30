четверг, 30 мая 2019 г.

Хуан Мартин Дель Потро добился тяжелейшей пятисетовой победы во втором раунде Ролан Гарроса.

Аргентинский теннисист Хуан Мартин Дель Потро, получивший в Париже 8-й номер посева, с громадным трудом преодолевает стадию второго круга Открытого Первенства Франции. В пяти партиях Хуан Мартин переиграл японского теннисиста Йошихито Нишиоку, занимающего 72-ю строчку текущего мирового рейтинга. Тяжелейшая победа далась Дель Потро почти за 3 часа и 50 минут игрового времени.


(8) Хуан Мартин Дель Потро - Йошихито Нишиока - 5:7, 6:4, 6:2, 6:7(5), 6:2

 За выход в 1/8 финала Ролан Гарроса - 2019 Хуан Мартин Дель Потро теперь поспорит с австралийским теннисистом Джорданом Томпсоном.

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о 22:26
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