Хуан Мартин Дель Потро потерпел поражение уже на старте Мастерса в Мадриде.

7-й номер посева соревнований категории Мастерс в Мадриде аргентинский теннисист Хуан Мартин Дель Потро не сумел выиграть даже стартовый матч на турнире. На стадии второго круга Хуан Мартин в напряженнейшем трехсетовом противостоянии уступил сербскому теннисисту Ласло Дьере, занимающему 32-ю строчку текущего мирового рейтинга. Для победы в стартовой партии Ласло хватило единственного брейка, но во втором сете Дель Потро полностью перехватил инициативу и буквально разгромил соперника, дважды отличившись на приеме. В решающей партии Дель Потро не реализовал матч-поинт на подаче соперника, следом за этим сразу же упустил собственный гейм и позволил Дьере поставить победную точку в матче. На неожиданную победу Ласло Дьере потратил около 2 часов и 25 минут игрового времени.
Ласло Дьере - (7) Хуан Мартин Дель Потро - 6:3, 2:6, 7:5
В третьем раунде Мастерса в Мадриде Ласло Дьере теперь сыграет с хорватским теннисистом Марином Чиличем.
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