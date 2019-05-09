Новак Джокович немного помучившись во втором сете обыгрывает Жереми Шарди и шагает в четвертьфинал Мастерса в Мадриде.

(1) Новак Джокович - Жереми Шарди - 6:1, 7:6(2)
После первой партии встречи, откровенно говоря, вообще не верилось в то, что Жереми Шарди удастся навязать лидеру мирового рейтинга хотя бы подобие борьбы. Джокович настолько лихо вошел в поединок, что очень быстро повел сразу с двумя брейками. Правда, был момент, когда у самого Новака подвисла подача и француз вполне мог один упущенный гейм отыграть, но сербский теннисист лихо отыгрался с тройного брейк-поинта и довел свой перевес до неприличного счета - 5:0. С баранки Шарди спасся, но это был максимум, на который мог рассчитывать Жереми.
И как же неожиданно поменялся характер игры во второй партии. Новак, конечно, сам немного ослабил хватку и на подсознательном уровне стал экономить силы для решающих стадий Мастерса в Мадриде. Но и Жереми прилично усилил игру и, что самое главное, избавился от большего количества ошибок. В итоге, по ходу сета именно французу куда легче давались геймы на собственной подаче. Борьбу на приеме Джокович, по сути, навязать за всю партию так и не смог.
А вот у самого Шарди был отличный шанс перевести поединок в решающий отрезок. На подаче Новака он заработал брейк-поинт, который на тот момент был еще и сет-боллом, но Джокович и на этот раз отыгрался и в итоге судьба сета решалась на тай-брейке. Его сербский теннисист начал с мини-брейка, который случился благодаря достаточно грубой ошибке Жереми. Ну а под занавес "тая" француз и вовсе посыпался, так что победу Новака в этом 13-м гейме вполне можно назвать комфортной и уверенной.
Теперь в четвертьфинале соревнований в Мадриде Новак Джокович сыграет с хорватом Марином Чиличем, который в довольно непростом матче третьего круга переиграл еще одного серба - Ласло Дьере.
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