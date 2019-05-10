Новак Джокович без борьбы выходит в полуфинал Мастерса в Мадриде.

Сербский теннисист Новак Джокович становится полуфиналистом соревнований категории Мастерс в Мадриде. Лидеру мирового рейтинга даже не пришлось выходить на корт в четвертьфинальной стадии турнира, поскольку его соперник хорват Марин Чилич снялся с турнира из-за проблем со здоровьем. По словам Марина он всю ночь страдал от пищевого отравления, а потому просто не имел возможности выйти на поединок 1/4 финала.
(1) Новак Джокович - (9) Марин Чилич - w/o
Теперь за выход в финал соревнований в столице Испании Новак Джокович поспорит с победителем матча между Роджером Федерером и австрийцем Домиником Тимом.
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