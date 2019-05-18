Новак Джокович, отыграв 2 матч-болла, за 3 часа переиграл Хуана Мартина Дель Потро в Риме.

(1) Новак Джокович - (7) Хуан Мартин Дель Потро - 4:6, 7:6(6), 6:4
И это даже не пятисетовик. Страшно представить на сколько растянулся бы этот поединок, случись он на Ролан Гарросе. Правда, скорее всего, это тот случай, когда никто не был бы против наблюдать за таким противостоянием все 5 часов, например. Джокович и Дель Потро выдали действительно классный матч, в котором, по хорошему, аргентинский теннисист должен был побеждать в двух партиях. Но Новак в очередной раз показал умение выпутываться из сложнейших ситуаций. И вот сегодня ночью сербский теннисист отыгрался с двойного матч-болла у соперника на тай-брейке второй партии.
Но, давайте, обо всем по порядку. В начале поединка именно Новак, казалось бы, владел игровой инициативой. Как минимум, сербский теннисист свои подачи держал достаточно уверенно, а на приёме в двух подряд геймах добирался до брейк-поинтов. Но оформил брейк именно Дель Потро. Аргентинский теннисист в середине партии неожиданно навязал Джоковичу борьбу и вырвался вперёд с геймом на приёме в активе. Новак вполне мог отыграться в последний момент. При подаче Хуаном Мартином на партию серб заработал 3 брейк-поинта, но ни один из них не реализовал и дал возможность Дель Потро закончить сет в свою пользу.
По ходу второй партии Джокович попытался усилить давление на соперника и в середине сета это принесло плоды в виде брейка для сербского теннисиста. Новак даже заработал первый сет-болл на приёме, когда под занавес сета снова зацепился за гейм Дель Потро. Хуан Мартин выстоял, но через несколько минут Джокович вышел подавать на победу в партии и... Провалил этот гейм.
Хуан Мартин, спасший сет в последнюю секунду, просто должен был забирать и весь матч. На тай-брейке аргентинский теннисист заработал двойной матч-болл, но со счета 6:4 в свою пользу умудрился проиграть 4 розыгрыша подряд и позволить, таким образом, Новаку перевести матч в третий сет.
Сыпаться никто из теннисистов не собирался, хотя шёл уже третий час игры. Сначала Дель Потро вполне мог повести с геймом на приёме в активе, но Новак спас подачу сразу с трех брейк-поинтов. Через несколько минут сам Джокович зацепился за гейм соперника и своим шансом лидер мирового рейтинга воспользовался - с первого же брейк-поинта Новак взял подачу аргентинца. До конца матча Джокович просто зубами вцепившись в свою подачу этот перевес таки удержал.
Теперь в полуфинале Мастерса в Риме Новак Джокович сыграет против ещё одного аргентинского теннисиста Диего Шварцмана, который свой четвертьфинальный матч против Кеи Нишикори выиграл значительно раньше и легче.
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