Новак Джокович без вопросов переиграл Хенри Лааксонена на пути в третий круг Ролан Гарроса.

(1) Новак Джокович - (LL) Хенри Лааксонен - 6:1, 6:4, 6:3
Новак попросту не дал опомниться Хенри Лааксонену, как уже, фактически, решил судьбу стартовой партии их матча на стадии второго круга Ролан Гарроса - 2019. Не прошло и 15 минут встречи, как Джокович уже лидировал сразу с двумя брейками - 5:0. Ясно, что даже думать о спасении с такого счета Лааксонен не мог, потому швейцарский теннисист ограничился геймом престижа. Ну а сам Новак не особо и старался закончить партию несомненно баранкой. Главное, что подать на сет у сербского теннисиста вышло без проблем.
Во второй партии для Новака все складывалось так же спокойно - да, Джокович уже не громил соперника, но в середине сета в довольно напряженном гейме на приеме сумел склонить чашу весов в свою сторону и вырваться вперед с брейком. И вот тут впервые в матче проблемы возникли на подаче самого лидера мирового рейтинга. Новак умудрился упустить свой гейм под ноль, но вернуться в борьбу Лааксонену это не особо помогло. Через несколько минут Джокович восстановил свой перевес в счете и больше вольностей на своей подаче не допускал. Причем, до самого конца матча.
Цепляться на приеме у Хенри не выходило категорически, но и со своими подачами у швейцарского теннисиста стабильно возникали проблемы. Так, уже в самом дебюте третьего сета Лааксонен отпустил Джоковича в отрыв с брейком. А еще одним выигранным на приеме геймом Новак поставил победную точку во всем поединке.
В третьем раунде Ролан Гарроса - 2019 Новак Джокович сыграет с итальянским квалифайером Сальваторе Каррузо, который на стадии второго круга довольно неожиданно переиграл француза Жиля Симона.
Обсудить новость, а также следить за всеми последними событиями в мире тенниса, можно на наших страницах Вконтакте или Facebook.
Комментариев нет:
Отправить комментарий