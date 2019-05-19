Новак Джокович в трех партиях обыграл Диего Шварцмана и вышел в финал Мастерса в Риме.

(1) Новак Джокович - Диего Шварцман - 6:3, 6:7(2), 6:3
Наверное, нейтральные поклонники тенниса просто не простили бы Джоковичу неожиданного поражения в полуфинальном матче Мастерса в Риме от Диего Шварцмана. Классические поединки между Джоковичем и Надалем в последнее время стали настоящей редкостью. Если пару-тройку лет назад за этой баталией можно было наблюдать по 5-7 раз за сезон, то два очных матча в 2018-м году уже считались за счастье, потому как годом ранее встреча была вообще всего одна.
Джокович, которому вчера пришлось совершать настоящий подвиг для спасения поединка против Хуана Мартина Дель Потро, начал полуфинальную встречу стабильно, но осторожно. Новак никуда не спешил, не старался сразу же смести куда менее звездного и искушенного столь высокими стадиями крупных турниров соперника. Но такой размеренный подход к игре не помешал Джоковичу в концовке стартовой партии вырваться вперед с геймом на приеме в активе. Новак воспользовался единственным на обоих соперников брейк-поинтом и уверенно довел сет до победы.
Во второй же партии Джокович начал потихоньку прибуксовывать. С первых же геймов Шварцман начал обозначать борьбу на приеме и в середине сета ему, наконец, удалось воспользоваться откровенным спадом Новака и повести с брейком. Джокович не собирался отпускать соперника в отрыв и тут же выиграл под ноль гейм на приеме. Но собственные проблемы никуда не улетучились и Диего в следующем гейме снова оформляет брейк и выходит подавать на сет.
Новак снова отыгрывается и даже переводит партию на тай-брейк. Но, проблема в том, что ничего решить со своим спадом на нем Джокович тоже не сумел. В середине тая сербский теннисист отдал сопернику оба розыгрыша на собственной подаче и отыграть это отставание Новак уже не смог.
Если кто-то ожидал продолжения мучений Джоковича в решающем сете, он был откровенно разочарован. Новак лихо вернул себе стабильность в действиях и снова за свою подачу держался более чем уверенно. Как и в стартовой партии сербский теннисист дождался и шанса на приеме. Опять именно лидер мирового рейтинга заработал единственный за сет брейк-поинт, успешно его реализовал и довел встречу до победы.
Итак, завтра нас ждет настоящая битва против Рафаэля Надаля. Испанец свой полуфинальный матч против Стефаноса Циципаса закончил в двух партиях и значительно раньше Новака. Станет ли большее количество времени на восстановление сил перед финалом козырем для Надаля? Посмотрим уже завтра.
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