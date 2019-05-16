четверг, 16 мая 2019 г.

Новак Джокович не заметил сопротивления Дениса Шаповалова на старте Мастерса в Риме.

Сербский теннисист Новак Джокович, который является лидером текущего мирового рейтинга, более чем уверенно начинает выступления на Мастерсе в Риме. В матче стартового для себя второго круга Новак в двух партиях переиграл представителя Канады Дениса Шаповалова, занимающего на данный момент 22-ю строчку мирового рейтинга. За весь матч Джокович отдал сопернику всего 4 гейма и потратил на выход в третий раунд турнира в столице Италии чуть более часа игрового времени.


(1) Новак Джокович - Денис Шаповалов - 6:1, 6:3

В третьем раунде Мастерса в Мадриде Новак Джокович ждет победителя встречи между Филиппом Кольшрайбером и Марко Чеккинато.

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о 17:20
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