Новак Джокович на двух тай-брейках обыграл Доминика Тима и вышел в финал Мастерса в Мадриде.

Лидер текущего мирового рейтинга сербский теннисист Новак Джокович становится первым финалистом соревнований категории Мастерс в Мадриде. На стадии 1/2 финала Новак в двух крайне тяжелых партиях переиграл австрийца Доминика Тима, получившего в столице Испании 5-й номер посева. Примечательно, что в обоих сетах встречи Джокович по началу уступал с брейком, но в итоге оба отрезка матча серб оставил за собой на тай-брейках. На победу в противостоянии Новак Джокович потратил 2 часа и 25 минут игрового времени.
(1) Новак Джокович - (5) Доминик Тим - 7:6(2), 7:6(4)
Теперь титул на Мастерсе в Мадриде Новак Джокович разыграет с победителем матча между Рафаэлем Надалем и Стефаносом Циципасом.
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