Новак Джокович обыграл Стефаноса Циципаса и выиграл Мастерс в Мадриде.

(1) Новак Джокович - (8) Стефанос Циципас - 6:3, 6:4
Можно ли было ожидать очередной сенсации от Стефаноса Циципаса, на этот раз в финале турнира категории Мастерс. Многим вообще казалось, что лимит чудес в исполнении греческого теннисиста должен был быть исчерпан победой над прошлогодним чемпионом Александром Зверевым в четвертьфинале. Но нет, Стефанос замахнулся на святое для местной публики - обыграл на полуфинальной стадии самого Рафаэля Надаля. И вот по поводу третьего подряд матча против теннисиста топ-уровня возникали вполне обоснованные сомнения.
Путь Джоковича к финалу можно было бы назвать более простым - два проходных соперника на старте, снявшийся с четвертьфинала Чилич и... И вот именно полуфинальный матч доказывает то, что Новаку пришлось тоже прилично попотеть для выхода в титульный поединок. Да, с Тимом удалось справиться за две партии, но они, честно говоря, стоили полноценного пятисетовика, причем по уровню как физических, так и моральных затрат. Другое дело в том, что Джокович уж к таким нагрузкам точно привык.
Стефанос, к своей чести, попытался показать свой лучший теннис, но именно в том, что грек бросился с места в карьер и была его главная проблема. Джокович показал чудеса выдержки и дал сопернику возможность понестись вперед, попробовать удивить публику самым что ни на есть разнообразным и острым теннисом. Вот только виннерсы накапливались у Стефаноса очень медленно, чего точно не скажешь про невынужденные ошибки.
Эта попытки блиц-крига в исполнении Циципаса привела к тому, что он упустил уже стартовый гейм на собственной подаче, а получивший преимущество в счете Новак свого упускать уж точно не собирался. Джокович сконцентрировался на собственных геймах и никаких шансов греческому теннисисту не спасение не предоставлял. И вроде ведь были боевые геймы на подаче лидера мирового рейтинга, но ни разу даже счет "ровно" зафиксирован не был, что уж говорить про брейк-поинты для Стефаноса.
Новаку, видимо, понравилось вести матч с позиции лидера, потому сербский теннисист попытался зацепиться на приеме и в самом дебюте второй партии. Джоковичу даже удалось добраться до двойного брейк-поинта, но Циципас в том же матче с Надалем и не из таких ситуаций выпутывался. Стефанос, конечно, отыгрался, но чистоты в его действиях если и добавилось, то явно не достаточно для победы хотя бы в одной из партий. Под занавес сета Новак снова навязал борьбу на подаче соперника и на этот раз она завершилась брейком. Следом оставалось подать победу и Джокович, пусть не без минимальных трудностей и упущенных матч-боллов, с задачей таки справился.
Для Новака Джоковича титул в Мадриде становится уже 33-м трофеем на турнирах категории Мастерс. По этому показателю сербский теннисист догнал испанца Рафаэля Надаля. Кто знает, может уже по итогам турнира в Риме кто-то из этих спортсменов снова окажется впереди по количеству побед на соревнованиях ATP-1000.
Обсудить новость, а также следить за всеми последними событиями в мире тенниса, можно на наших страницах Вконтакте или Facebook.
Комментариев нет:
Отправить комментарий