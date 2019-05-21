вторник, 21 мая 2019 г.

Александр Долгополов в течение месяца примет решение по поводу возвращения на корт.

Александр Долгополов, который продолжает реабилитацию после операции на кисти, поделился с поклонниками новостями о процессе. По словам украинского теннисиста, который уже потерял профессиональный рейтинг, на данный момент существует угроза необходимости повторной операции. А есть вариант вернуться в тур уже через несколько месяцев.


Своим планам по возвращению в тур и проблемам на пути к цели Александр посвятил пост в Инстаграм:

чера пока летел,решил что пора почистить мои 25000 фотографий😂
Наткнулся на вот эту)
Вы все время спрашиваете,когда я вернусь на корт?🤷🏻‍♂️
В течении следующего месяца,мы с командой будем принимать решение по этому вопросу. 
Пока что есть новые проблемы,последствия операции. 
Дальше варианта 3. 
1-Либо станет лучше и мы начнём тренировки и будем пытаться вернутся в течении 2-3 месяцев.
2-Либо мы будем тренироваться и пытаться вернутся к следующему сезону и смотреть выдерживает ли кисть.
3-Либо не станет лучше и придётся делать вторую операцию.🤷🏻‍♂️
В любом случае,я Вам дам знать,можно не спрашивать меня постоянно,когда вернусь) будьте уверены мы делаем для этого все возможное и не возможное😁🤗🤷🏻‍♂️"

Обсудить новость, а также следить за всеми последними событиями в мире тенниса, можно на наших страницах Вконтакте или Facebook.
о 22:07
Мітки: , ,

Комментариев нет:

Отправить комментарий

Подписаться на: Комментарии к сообщению (Atom)