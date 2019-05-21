Александр Долгополов в течение месяца примет решение по поводу возвращения на корт.

Своим планам по возвращению в тур и проблемам на пути к цели Александр посвятил пост в Инстаграм:
"Вчера пока летел,решил что пора почистить мои 25000 фотографий😂
Наткнулся на вот эту)
Вы все время спрашиваете,когда я вернусь на корт?🤷🏻♂️
В течении следующего месяца,мы с командой будем принимать решение по этому вопросу.
Пока что есть новые проблемы,последствия операции.
Дальше варианта 3.
1-Либо станет лучше и мы начнём тренировки и будем пытаться вернутся в течении 2-3 месяцев.
2-Либо мы будем тренироваться и пытаться вернутся к следующему сезону и смотреть выдерживает ли кисть.
3-Либо не станет лучше и придётся делать вторую операцию.🤷🏻♂️
В любом случае,я Вам дам знать,можно не спрашивать меня постоянно,когда вернусь) будьте уверены мы делаем для этого все возможное и не возможное😁🤗🤷🏻♂️"
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