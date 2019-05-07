Роджер Федерер отпраздновал возвращение на грунт победой над Ришаром Гаске.

(4) Роджер Федерер - Ришар Гаске - 6:2, 6:3
Конечно, возвращение на грунт для болельщиков Роджера Федерера было событием и волнующим, и ожидаемым. Все таки на песчаных кортах швейцарского теннисиста мы не видели около трех лет, так что вопросов к его готовности снова рубиться на медленном покрытии было предостаточно. С другой стороны, из лагеря самого Роджера доносились весьма оптимистичные прогнозы о его форме. По большей мере, если судить по первой встрече Федерера в Мадриде, оценка игрового состояния швейцарца была достаточно объективной. Роджер сегодня действительно был хорош.
Порадовало множество аспектов в его действиях. В первую очередь передвижение по корту и умение выстраивать розыгрыши по нужному для самого швейцарца сценарию. Да, Гаске тоже не слишком любит вязкий и трудоемкий теннис, но сегодня, даже при большом желании, затянуть Роджера в длинные обмены ударами у француза попросту не получилось бы. Федерер всегда находил возможность обострить, используя практически все возможные технические компоненты. Например, один из укороченных от Роджера в сегодняшней встрече можно смело заносить во все учебники по теннису - и вовремя, и четко, и точно.
Прекрасно работала подача. 7 эйсов на грунте - показатель весьма и весьма неплохой. Да, над процентом попадания первым мячом еще нужно работать и работать, ведь сегодня эта цифра еле перевалила за 50-%. Но, если первая подача проходила - Гаске приходилось ой как несладко. По сути Ришар за весь поединок ни разу так и не напряг Роджера, ни разу не смог заставить его хоть немного понервничать в собственном гейме. Ну а на приеме Федерер показал максимальную эффективность.
В стартовой партии швейцарец очень быстро вырвался вперед с выигранной подачей соперника в активе и играл уже по счету. В концовке сета, дабы обезопасить себя от непредвиденных трудностей Федерер еще раз вцепился в подачу Гаске и четко реализовав сет-болл на приеме оставил за собой первый отрезок противостояния.
Вторая партия проходила, судя по счету, в куда более равной борьбе. Но по сути сценарий матча не менялся. Ришар никакой контр игры на приеме наладить не мог, ну а Федерер четко дождался подходящего момента, под занавес сета оформил еще один успех на подаче соперника и через несколько минут уверенно поставил победную точку в матче.
В третьем раунде Мастерса в Мадриде Роджер Федерер сыграет против победителя матча между Гаэлем Монфисом и Мартоном Фучовичем.
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