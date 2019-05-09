Роджер Федерер в валидольном матче одолел Гаэля Монфиса и стал четвертьфиналистом Мастерса в Мадриде.

(4) Роджер Федерер - (15) Гаэль Монфис - 6:0, 4:6, 7:6(3)
Роджер Федерер начал отчетный поединок так, будто от него, как минимум, зависела судьба трофея Турнира Большого Шлема, ну или первая строчка мирового рейтинга. Четкая работа на каждом мяче, предельная концентрация и это при том, что подача у швейцарского теннисиста работала, откровенно говоря, не лучшим образом. Первым мячом Федерер попадал всего чуть более чем в 40-% случаев.
При этом Монфис вообще выглядел катастрофически разобранным. В первом же гейме Гаэль упустил собственную подачу, правда, моментально чуть было не отыгрался. Француз заработал двойной брейк-поинт, но шансом не воспользовался. Роджер выпутался и больше подарков Монфису на собственной подаче не делал. Ну а Гаэль так и не пришёл в себя. Подобрать ключи к действиям соперника французу не удалось, так что Роджер брал гейм за геймом и неожиданно для многих отвесил Монфису полноценную баранку. При этом сложно поспорить с тем, что была она вполне заслуженной.
Но при этом Федереру не стоило забывать, что прошлый матч в Мадриде Гаэль начал чуть ли не так же. Разгромный проигрыш стартового сета Мартону Фучовичу, но затем француз вошёл в поединок, наладил игру и разобрал соперника на кусочки. В дебюте второй партии Монфис воспрял и в этом противостоянии. Роджер вошёл в сет далеко не лучшим образом, упустил уже стартовый гейм на собственной подаче и отпустил француза в отрыв.
К середине партии Федерер вернул себе игровой перевес и это быстро привело к тому, что Гаэль снова стал сыпаться. Роджер вернул проигранную подачу, зацепился в следующем гейме на приёме и даже заработал скрытый матч-болл, но... Монфис не просто отыгрался и спас подачу, а и сам оформил брейк следом. Вот так неожиданно матч перетек в решающую партию.
И снова её дебют остался за французом. Опять быстрый брейк в исполнении Гаэля, опять рывок Роджера в середине партии и отыгрыш отставания и опять нервная концовка сета. Федерер снова не реализовал скрытый матч-болл при счёте 5:5, а затем сам оказался на краю пропасти, когда в следующем же гейме Монфис добрался до двух уже весьма полноценных матч-поинтов. На этот раз швейцарец блестяще отыгрался, перевёл партию на тай-брейк и уже на нем уверенно дожал соперника.
Для Роджера Федерера эта победа стала 1200-й на профессиональном уровне в карьере. Швейцарец стал вторым в истории теннисистом после Джимми Коннорса, которому покорилась эта уникальная отметка.
В четвертьфинале Мастерса в Мадриде Роджер Федерер теперь сыграет с австрийцем Домиником Тимом, который чуть ранее одолел Фабио Фоньини из Италии.
Обсудить новость, а также следить за всеми последними событиями в мире тенниса, можно на наших страницах Вконтакте или Facebook.
Комментариев нет:
Отправить комментарий