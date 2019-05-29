среда, 29 мая 2019 г.

Роджер Федерер на классе обыгрывает лаки лузера Оскара Отте во втором раунде Ролан Гарроса.

Швейцарский теннисист Роджер Федерер уверенно преодолел стадию второго круга на грунтовом Турнире Большого Шлема. В трех партиях Роджер, получивший в Париже 3-й номер посева, переиграл немца Оскара Отте, попавшего в основную сетку Ролан Гарроса в качестве лаки лузера. В матче против 144-го номера мирового рейтинга Федерер по разу в каждом из сетов отличился на приёме и удержал все собственные подачи. На победу в матче Роджеру Федереру понадобилось чуть менее 1 часа и 40 минут игрового времени.


(3) Роджер Федерер - (LL) Оскар Отте - 6:4, 6:3, 6:4

 Полный обзор матча ожидайте чуть позже...

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о 19:07
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