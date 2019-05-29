Роджер Федерер на классе обыгрывает лаки лузера Оскара Отте во втором раунде Ролан Гарроса.

Швейцарский теннисист Роджер Федерер уверенно преодолел стадию второго круга на грунтовом Турнире Большого Шлема. В трех партиях Роджер, получивший в Париже 3-й номер посева, переиграл немца Оскара Отте, попавшего в основную сетку Ролан Гарроса в качестве лаки лузера. В матче против 144-го номера мирового рейтинга Федерер по разу в каждом из сетов отличился на приёме и удержал все собственные подачи. На победу в матче Роджеру Федереру понадобилось чуть менее 1 часа и 40 минут игрового времени.
(3) Роджер Федерер - (LL) Оскар Отте - 6:4, 6:3, 6:4
Полный обзор матча ожидайте чуть позже...
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