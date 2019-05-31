Роджер Федерер преподнес отличный урок Касперу Рууду и вышел в четвёртый раунд Ролан Гарроса.

(3) Роджер Федерер - Каспер Рууд - 6:3, 6:1, 7:6(8)
Роджер Федерер в очередной раз провел настоящий мастер-класс представителю молодого теннисного поколения. Перспективный Каспер Рууд, который уже успел навести небольшого шороху в туре, сегодня капитулировал практически без шансов. Даже в третьей партии, которая складывалась для швейцарского ветерана далеко не лучшим образом, Роджер сумел найти в себе резервы, отыграться и вырвать победу на тяжелом тай-брейке. Но, давайте обо всем по порядку.
После относительно спокойного начала поединка Федерер с середины первого сета полностью захватил инициативу. Роджер чётко отличился на приёме, реализовав свой первый же во встрече брейк-поинт. Правда, Рууд чуть было моментально не отыгрался, но Федерер удержал подвисшую было подачу. Дабы избежать возможных проблем в дальнейшем, 3-й номер посева ещё раз зацепился на приёме и брейком поставил победную точку в стартовом сете.
Вторая партия началась с колоссальным перевесом Роджера. Швейцарец дважды отличился на приёме и взял 5 стартовых геймов сета. Если посчитать конец первой партии, то получится, что Федерер выиграл 9 геймов подряд. Лишь после этого Каспер взял гейм престижа и даже попытался создать видимость камбека. Но Роджер с брейк-поинта выиграл подачу на второй сет.
И вот в дебюте третьей партии Рууд, наконец, не без помощи спада у самого швейцарца, показал зубы. Норвежский спортсмен впервые в матче отличился на приёме и повел с брейком. Перевес, правда, Каспер удерживал очень недолго - в следующем же гейме Роджер взял подачу соперника и восстановил равновесие в счёте. В середине сета теннисисты обменялись геймами с нереализованными брейк-поинтами. В итоге все решилось на тай-брейке. Федерер должен был заканчивать его значительно раньше, но не реализовал 3 матч-болла. И лишь с четвертой попытки швейцарец оформил выход в 1/8 финала Ролан Гарроса.
За выход в четвертьфинал Открытого Первенства Франции Роджер Федерер поспорит с победителем матча между Николя Маю и Леонардо Майером.
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