Роджер Федерер уверенно стартовал на Ролан Гарросе - 2019.

Швейцарский теннисист Роджер Федерер с уверенной победы начал выступления на грунтовом Турнире Большого Шлема. В первом за 4 года матче на парижском мейджоре Роджер в трех партиях переиграл итальянца Лоренцо Сонего, занимающего 73-ю строчку текущего мирового рейтинга. В каждом из сетов поединка Федерер обладал солидным игровым перевесом, разве что концовка второй партии получилась немного смазанной, но отрыва, добытого в начале этого игрового отрезка швейцарцу хватило для победы в сете. В целом на выход во второй раунд Ролан Гарроса - 2019 Роджер Федерер потратил чуть более 1 часа и 40 минут игрового времени.
(3) Роджер Федерер - Лоренцо Сонего - 6:2, 6:4, 6:4
Во втором раунде Открытого Первенства Франции Роджер Федерер сыграет с немцем Оскаром Отте.
Обсудить новость, а также следить за всеми последними событиями в мире тенниса, можно на наших страницах Вконтакте
или Facebook
.
Комментариев нет:
Отправить комментарий