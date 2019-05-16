Роджер Федерер стартовал в Риме с победы над Жоао Соузой.

(3) Роджер Федерер - Жоао Соуза - 6:4, 6:3
Погода, конечно, внесла свои коррективы в планы организаторов соревнований в Риме, которым вчера пришлось отменить все запланированные матчи и, к тому же, попытаться вместить огромное количество встреч в сегодняшний игровой день. Удовольствия от того, что спортсменам придется проводить по два поединка за тот же четверг, никто, естественно, не получает, но мириться с подобными раскладами все-таки приходится. Других вариантов у спортсменов попросту нет.
Наверное, именно тот факт, что поединок третьего раунда состоится сегодня же вечером, заставляет топовых теннисистов экономить силы и стараться выигрывать свои стартовые встречи без лишних затяжек матчей. Роджер Федерер, с одной стороны, с задачей справился и поединок против Жоао Соузы оставил за собой в двух партиях. Но с другой, у швейцарского теннисиста было слишком много подвисших геймов на собственных подачах. Если Соуза простил швейцарцу целых 7 брейк-поинтов, из которых он не сумел реализовать ни одного, то тот же Борна Чорич может отнестись к своим шансам куда более ответственно. Тем более, что хорват успел решить вопрос выхода в третий круг еще во вторник, так что вчера не следил мучительно за прогнозом погоды и имел дополнительный день отдыха.
Но, давайте о Чориче поговорим вечером. Пока же вернемся к стартовому матчу Федерера в Риме. Достаточно спокойное начало поединка прервал именно Соуза, которому удалось уже в первой половине стартового сета прилично напрячь Роджера двумя заработанными брейк-поинтами. Швейцарец отыгрался, но в целом, стоит признать, что ввод мяча в игру не приносил Федереру тех дивидендов, на которые он обычно рассчитывает.
В середине партии Роджер, наконец, и сам вступил в борьбу на приеме, причем сделал это очень лихо, поведя 40:0 в гейме на подаче соперника. Жоао попробовал выпутаться из непростой ситуации и отыграл первый из тройного брейк-поинта, но отпускать оппонента Федерер просто не имел права. Но вот уже в следующем гейме в такой же ситуации оказался и сам Роджер. Теперь уже Соуза заработал тройной брейк-поинт и вполне мог рассчитывать на восстановление равновесия в счете, но швейцарец включил режим максимальной концентрации и отыгрался, выиграв 5 очков подряд.
Федерер под шумок мог закончить стартовый сет еще одним брейком, но двойной сет-болл остался нереализованным. Правда, Соуза лишь отсрочил свое поражение в партии. Помешать Роджеру подать на победу в сете португальский теннисист не сумел - важнейший гейм Федерер выиграл под ноль.
Вторую партию швейцарец начал куда интереснее и уже после стартового гейма оказался в роли лидера. Фактически до самой концовки партии Роджер не давал Соузе никаких шансов на спасение, но один провальный гейм в исполнении швейцарца на подаче таки случился. Жоао снова кусал локти за то, что упустил двойной брейк-поинт, хотя по хорошему, сам Федерер сыграл в ключевой эпизод так, что Жоао не в чем себя обвинить. Ну а Роджер, дабы избежать лишних нервов, попробовал поставить точку во встрече на приеме. И ему это удалось. Соуза отыграл 4 матч-болла, но на пятом споткнулся и пропустил соперника в третий раунд Мастерса в Риме.
Итак, уже сегодня за выход в четвертьфинал турнира в столице Италии Роджер Федерер поспорит с Борной Чоричем из Хорватии.
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