Давид Феррер завершил карьеру.

Давид сумел стать финалистом одного Турнира Большого Шлема. Тогда же, в 2013-м году, он проиграл своему соотечественнику Рафаэлю Надалю. В активе Феррера есть и победа на Мастерсе. В 2012-м году он победил на турнире в Париже.
За карьеру Давид Феррер сумел заработать более 30 миллионов долларов призовых. По этому показателю Давид занимает 7-ю строчку в истории тенниса.
Трижды Давид Феррер в составе сборной Испании становился победителем Кубка Дэвиса.
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