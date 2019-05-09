четверг, 9 мая 2019 г.

Давид Феррер завершил карьеру.

Испанский теннисист Давид Феррер, уступивший на стадии второго круга соревнований категории Мастерс в Мадриде прошлогоднему чемпиону турнира немцу Александру Звереву, завершил профессиональную карьеру. Ещё задолго до старта соревнований в Мадриде Феррер заявил, что этот турнир станет последним в его карьере, поскольку попрощаться с теннисом он хочет перед родной публикой. За карьеру, начавшуюся ещё в 2000-м году, Давид Феррер успел выиграть 27 трофеев. Лучшей позицией испанца в мировом рейтинге была 3-я строчка, на которую он поднялся в июле 2013-го года.


Давид сумел стать финалистом одного Турнира Большого Шлема. Тогда же, в 2013-м году, он проиграл своему соотечественнику Рафаэлю Надалю. В активе Феррера есть и победа на Мастерсе. В 2012-м году он победил на турнире в Париже.

За карьеру Давид Феррер сумел заработать более 30 миллионов долларов призовых. По этому показателю Давид занимает 7-ю строчку в истории тенниса.

Трижды Давид Феррер в составе сборной Испании становился победителем Кубка Дэвиса.

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о 00:25
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