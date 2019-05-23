Марта Костюк уступила Каролин Гарсия и не смогла выйти в полуфинал турнира в Страсбурге.

(4) Каролин Гарсия - (Q) Марта Костюк - 3:6, 6:3, 6:2
В полуфинале соревнований в Страсбурге Каролин Гарсия сыграет с еще одной француженкой Хлоэ Паке, которая на стадии 1/4 финала переиграла австралийскую спортсменку Дарью Гаврилову.
Напомним, что выступления в Страсбурге продолжает еще одна украинская теннисистка Даяна Ястремская, которая в своем четвертьфинальном матче разгромила представительницу Франции Фиону Ферро.
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