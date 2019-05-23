четверг, 23 мая 2019 г.

Марта Костюк уступила Каролин Гарсия и не смогла выйти в полуфинал турнира в Страсбурге.

Марта Костюк, начинавшая выступления на соревнованиях категории WTA International в Страсбурге еще с сита квалификации, не сумела выиграть свой 5-й матч подряд на турнире. На стадии четвертьфинала Марта потерпела поражение от местной теннисистки Каролин Гарсия, занимающей на данный момент 24-ю строчку мирового рейтинга. Костюк сумела оставить за собой стартовый сет встречи, но позволила оппонентке перехватить инициативу в матче и выиграть две последующие партии. На победу в противостоянии Каролин потратила 2 часа игрового времени.


(4) Каролин Гарсия - (Q) Марта Костюк - 3:6, 6:3, 6:2

В полуфинале соревнований в Страсбурге Каролин Гарсия сыграет с еще одной француженкой Хлоэ Паке, которая на стадии 1/4 финала переиграла австралийскую спортсменку Дарью Гаврилову.

Напомним, что выступления в Страсбурге продолжает еще одна украинская теннисистка Даяна Ястремская, которая в своем четвертьфинальном матче разгромила представительницу Франции Фиону Ферро.

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о 17:45
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