Ришар Гаске разобрался с Давидовичем Фокиной и вышел на Роджера Федерера в Мадриде.

Французский теннисист Ришар Гаске пробился во второй раунд соревнований категории Мастерс в Мадриде. На старте грунтового турнира серии ATP-1000 Ришар в двух сложных партиях переиграл местного спортсмена обладателя wild card Алехандро Давидовича Фокину. После стартового сета, в котором оба теннисиста испытывали проблемы с подачей, игра наладилось во второй партии, так что она закончилась уже на тай-брейке. На победу в матче Ришар Гаске потратил чуть менее двух часов игрового времени.
Ришар Гаске - (WC) Алехандро Давидович Фокина - 7:5, 7:6(5)
Матч против Роджера Федерера, который и стал соперником француза по второму кругу Мастерса в Мадриде, состоится уже завтра вечером.
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