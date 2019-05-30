Николь Гиббс успешно перенесла операцию по удалению раковой опухоли.

"Хорошие новости: с помощью операции удалось удалить рак! Сейчас во мне нет рака!
Странные новости: диагноз мне поставили заново. Теперь считаем, что у меня склерозирующая микрокистозная аденокарцинома, а не мукоэпидермоидная карцинома. К счастью, новый термин мало как влияет на итог. Мы ожидаем, что рак насовсем уйдет после операции. Ну, а если вдруг и появится опять, то лишь локально. Забавно: науке было известно лишь несколько случаев такого рака, и у меня первый задокументированный случай такого рака на небе!
Плохие новости: после операции у меня возникли кое-какие осложнения. Несмотря на 12-часовой перерыв, когда гастростому вынимали, а я пыталась потреблять жидкости, трубка вернулась ко мне на ближайшее будущее. Отверстие, откуда вырезали раковую опухоль, открылось вновь после операции. Это значит, что при попытке проглотить воду часть ее выльется через нос — смешно, знаю. Поэтому с расписанием нестыковки, а вопрос об участии в квалификации Уимблдона теперь не стоит.
Вернусь как только, так сразу. Николь"Николь Гиббс на данный момент занимает 113-ю строчку мирового рейтинга.
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