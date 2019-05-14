Стэн Вавринка проиграл Давиду Гоффину в первом раунде Мастерса в Риме.

Швейцарский теннисист Стэн Вавринка не сумел преодолеть стартовый раунд соревнований категории Мастерс в Риме. В трех партиях Стэн уступил представителю Бельгии Давиду Гоффину, занимающему на данный момент 23-ю строчку мирового рейтинга. Вавринка оставил за собой стартовый сет противостояния, но после этого Гоффин полностью прибрал инициативу к собственным рукам. Во второй партии бельгиец отвесил сопернику полноценную баранку, да и в решающем сете Давид добился уверенной победы. На выход во второй раунд турнира в столице Италии Давид Гоффин потратил чуть более 1 часа и 50 минут игрового времени.
Давид Гоффин - Стэн Вавринка - 4:6, 6:0, 6:2
Во втором раунде соревнований в Риме Давид Гоффин сыграет с 7-м номером посева аргентинским теннисистом Хуаном Мартином Дель Потро.
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