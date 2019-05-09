Симона Халеп в двух тяжелых партиях переиграла Эшли Барти и стала первой полуфиналисткой турнира в Мадриде.

(3) Симона Халеп - (9) Эшли Барти - 7:5, 7:5
После полного разгрома Виктории Кузмовой в третьем раунде соревнований в Мадриде, когда Симона сумела отвесить своей сопернице две баранки, понятное дело, ожидать столь же легкого матча на стадии четвертьфинала было бы слишком оптимистично даже для поклонников румынской теннисистки. Барти - соперница крайне неприятная, правда, это все равно не отменяла того факта, что Симона будет фаворитом встречи. В первую очередь, Халеп куда лучше подходит грунтовое покрытие. Да и в целом по уровню тенниса румынская теннисистка пусть и не намного, но превосходит Эшли.
Уже в самом дебюте встречи Симона попыталась воплотить свой статус фаворита в быстрый брейк. У Барти подвисла первая же подача, но с двойного брейк-поинта австралийская теннисистка таки спаслась. В середине стартовой партии Эшли снова забуксовала и на этот раз позволили Халеп добраться уже до тройного брейкового мяча. Два из них Эшли снова отыграла, но вот на третьем румынка добилась своего и повела с геймом на приеме в активе.
Казалось, что Симона спокойно завершит сет в свою пользу, но при подаче на партию у нее посыпались неточности, да и сама Барти бросила все силы на спасение. В итоге, Эшли удался обратный брейк, правда, сразу же после него австралийская спортсменка снова упустила собственный гейм. Со второй попытки Халеп подала на победу в стартовой партии, причем сделала это под ноль.
Барти откровенно сникла и проиграла под ноль и стартовый гейм второй партии. Прошу заметить, что проходил он на подаче самой австралийской теннисистки. Симона методично защищала собственные геймы, но без провала у Халеп снова не обошлось. При счете 4:3 румынская теннисистка опять не лучшим образом провела собственную подачу и позволила Эшли вернуться в борьбу за партию.
Правда, опять дотянуть хотя бы до тай-брейка Барти не сумела. В ключевой момент сета австралийская спортсменка вновь дрогнула, упустила собственный гейм. Ну а Халеп четко отработала подачу на победу - ее румынская теннисистка снова выиграла под ноль, как и ключевой гейм стартовой партии.
Теперь в полуфинале соревнований в Мадриде Симона Халеп сыграет с победительницей матча между Наоми Осакой и Белиндой Бенчич. Если в этом четвертьфинальном противостоянии победу одержит японская теннисистка, то именно она гарантирует себе первую строчку мирового рейтинга по итогам недели. Если же в 1/2 финала пробьется Бенчич, то Симоне Халеп для того, чтобы вернуться на вершину женского тенниса, необходимо будет выигрывать соревнования в столице Испании.
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