Симона Халеп с баранкой в решающем сете обыграла Белинду Бенчич и вышла в финал турнира в Мадриде.

Румынская теннисистка Симона Халеп продолжает борьбу за трофей соревнований категории WTA Premier Mandatory в Мадриде и за возможность вернуться на первую строчку мирового рейтинга. В борьбе за выход в титульный матч турнира Симона, получившая в столице Испании 3-й номер посева, в трех сетах переиграла 18-ю ракетку мира Белинду Бенчич из Швейцарии. Халеп довольно уверенно оставила за собой стартовую партию встречи, но во втором сете позволила Бенчич выиграть тай-брейк. Но вот решающий отрезок матча румынская теннисистка провела в разы лучше соперницы и отвесила Белинде полноценную баранку. На победу в матче Симона Халеп потратила два часа игрового времени.
(3) Симона Халеп - Белинда Бенчич - 6:2, 6:7(2), 6:0
Теперь в финале турнира в Мадриде Симона Халеп сыграет с победительницей матча между Слоан Стивенс и Кики Бертенс. Победа на турнире позволит Симоне вернуться на первую строчку мирового рейтинга.
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