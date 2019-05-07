Симона Халеп обыграла Йоханну Конту в Мадриде.

(3) Симона Халеп - Йоханна Конта - 7:5, 6:1
Фактически в самом дебюте встречи именно Симона оказалась в роли догоняющей. Румынская теннисистка упустила собственную подачу и долгое время не могла ликвидировать это отставание. Но вот уже ближе ко второй половине партии Йоханна провалила свой гейм и позволила Халеп выровнять ситуацию в счёте.
Концовка стартовой партии получилась боевой и драматичной. Обе теннисистки имели неплохие шансы на то, чтобы оставить этот отрезок матча за собой. Так, сначала Симона не реализовала двойной сет-болл на приёме. Затем уже Конта зацепилась за подачу соперницы, но не воспользовалась тремя скрытыми сет-поинтами.
И вот уже при подаче Йоханной на тай-брейк первой партии Халеп снова зацепилась на приёме и с третьего брейк-поинта таки оформила важнейший брейк, который и позволил ей оставить за собой всю партию.
Этот эпизод, похоже, надломил Конту, которая второй сет поединка уже просто провалила. Халеп с ходу повела сразу с двумя брейками, Конта одну упущенную подачу ликвидировала, но тут же снова позволила Симоне отличиться на приёме. С солидным перевесом Халеп и закончила второй сет в свою пользу.
Теперь в третьем раунде соревнований в Мадриде Симона Халеп сыграет с Викторией Кузмовой.
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